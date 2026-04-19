Kragujevčani na korak od finala!

Odbojkaši Radničkog napravili su ogroman korak ka plasmanu u finale plej-ofa BPŠ Superlige Srbije, pošto su u prvoj utakmici polufinalne serije savladali ekipu Karađorđa iz Topole rezultatom 3:1 (25:20, 25:17, 22:25 i 25:14).

Pred svojom publikom, Kragujevčani su od prvog poena nametnuli svoj ritam i jasno stavili do znanja da žele pobedu. Sigurnim prijemom, raznovrsnom igrom u napadu i čvrstim blokom, Radnički je potpuno kontrolisao dešavanja na terenu u prva dva seta, ne dozvolivši protivniku da uhvati priključak. Posebno su se istakli u završnicama setova, gde su pokazali smirenost i kvalitet koji krasi ekipe sa šampionskim ambicijama. U trećem setu gosti iz Topole uspeli su da