Vreme danas: Sunčano i toplo, uveče stižu oblaci

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i promenljiv. Očekuje se jutarnja temperatura od 4 do 9 a najviša dnevna od 21 do 24 stepena. Uveče na severu i zapadu postepeno povećanje oblačnosti, a tokom noći ka ponedeljku ponegde i kratkotrajna kiša ili pljusak. prognoza za beograd U Beogradu će takođe biti pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti i slab vetar. Jutarnja temperatura od 6 do 8 a najviša dnevna oko 23 stepena. Biometeorološka prognoza kaže da su