U Republici Srpskoj dan žalosti

U Republici Srpskoj danas je Dan žalosti povodom sećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini u NDH od 1941. do 1945. godine.

Odluku o tome donela je ranije Vlada Republike Srpske na telefonskoj sednici. Centralni deo obeležavanja Dana sećanja je danas, a počinje Svetom liturgijom u Crkvi Svetih apostola Petra i Pavla u Kozarskoj Dubici, a potom će program biti nastavljen u Spomen-području Donja Gradina, uz prisustvo najviših zvaničnika Srbije i Republike Srpske, navodi RTRS. Obeležavanje organizuje Odbor za obeležavanje Dana sećanja, uz podršku institucija Republike Srpske i Srbije, s