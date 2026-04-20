Panično upozorenje: "Budite spremni na evakuaciju" VIDEO
B92 pre 1 sat
Nakon snažnog zemljotresa magnitude 7.7 koji je danas pogodio Japan, vlasti su pozvale stanovništvo na pojačan oprez tokom sledeće nedelje.
Japanska premijerka Sanae Takaiči zatražila je od nacije da "ostane u stanju pripravnosti" zbog povećanog rizika od novih podrhtavanja tla. Takođe, ona je pojasnila kako postoji povećan rizik od naknadnih potresa, pa čak i mala mogućnost razornog mega zemljotresa. "Zbog mogućih naknadnih zemljotresa, molimo građane da u idućih nedelju dana budu posebno oprezni. Budite spremni na hitnu evakuaciju i uvek imajte kod sebe potrepštine za vanredne situacije", izjavila je