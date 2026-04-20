Radnički treći put prvak regiona!

Vaterpolisti Radničkog osvojili su ukupno treću, a drugu uzastopnu titulu šampiona regiona, pošto su u finalu „fajnal-fora“ Vaterpolo regionalne lige, u sjajnoj atmosferi prepunog bazena u Kragujevcu, ubedljivo nadigrali ekipu Primorca, rezultatom 17:11.

Tako su na pravi način krunisali sjajan vikend i fantastičnu organizaciju turnira, koja je najjače regionalno takmičenje podigla na jedan viši nivo, pa su ljubitelji vaterpola mogli da uživaju u pravom spektaklu. Kragujevčani su slovili za favorite, jer nikada do sada nisu izgubili od Primorca. U 10 međusobnih duela upisali su devet pobeda i jedan remi, a čak četiri puta su nadigrali Kotorane ove sezone. Ipak, u najavi utakmice bili su oprezni i isticali da je