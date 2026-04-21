Mađar objavio neka imena svojih budućih ministara

Pobednik na mađarskim izborima Peter Mađar danas je objavio prvu rundu imena članova svog budućeg kabineta, uključujući predloge za ministre spoljnih poslova, finansija i ekonomije, posle prvog sastanka parlamentarne grupe njegove partije.

Mađar i njegova partija desnog centra Tisa pobedili su ubedljivo partiju premijera Viktora Orbana na izborima 12. aprila, i osigurali dvotrećinsku većinu u budućem mađarskom parlamentu koji će omogućiti da se opovrgnu mnoge politike koje je Orban primenjivao tokom svoje 16-ogodišnje vladavine. Stranka Petera Mađara osvojila je 141 mesto od 199 u parlamentu, najveća većina u postkomunističkoj istoriji Mađarske, Orbanova krajnje desničarska evroskeptična partija