Netanjahu: Nismo još završili posao u Iranu

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da Izrael još „nije završio posao“ u Iranu, u ratu započetom američko-izraelskim udarima na iransku teritoriju.

Izraelski piloti kontrolišu iransko nebo, ali Izrael „nije završio posao“ u Iranu, rekao je Netanjahu na ceremoniji povodom Dana sećanja u Jerusalimu. Svet priznaje odlučnost Izraela da se brani i „da brani čovečanstvo od varvarskog fanatizma“, citira Netanjahua Tajms of Izrael. Izrael i Sjedinjene Države, naveo je izraelski premijer, „nose celu zapadnu civilizaciju na svojim leđima“. Prema nepotpunim podacima, do 20. aprila sukob između SAD, Izraela i Irana odneo