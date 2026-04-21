U sredu bez struje brojne ulice u Leskovcu
Stav.life pre 2 sata | STAV
Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na redovnim godišnjim revizijima TS 10/0,4 kV u Leskovcu.
Zbog toga će u sredu, 22.04.2026. u periodu od 09:00 do 15:00 časova bez električne energije biti korisnici u ulicama Ane Stojković od br. 1 do br. 9, Bosiljke Đurić od br. 1 do br. 33 (neparna strana), Južnomoravskih brigada od br. 140 do br. 271, Savska, Dubočica od br. 1 do br. 44, Jelene Кostić od br. 1 do br. 28, Кole Rašića, Ljutice Bogdana, Alojza Budimira od br. 2 do br. 24, Bore Piksle od br. 1 do br. 48, , Đure Salaja br. 1, Pustorečka od br. 12 do br.