Iran: "Spremni smo"

Predsednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je danas da je Iran otvoren za dijalog i postizanje sporazuma i da to ostaje njegov stav, ali da su kršenje preuzetih obaveza, blokade i pretnje glavne prepreke za stvarne pregovore.

"Svet vidi vašu beskrajnu licemernu retoriku i kontradikciju između izjava i dela", napisao je Pezeškijan na platformi Iks, uz poruku da postoje neslaganja između proklamovanih stavova i konkretnih postupaka. Iran još nije zauzeo zvaničan stav povodom produženja perioda primirja sa Sjedinjenim Američkim Državama, uprkos ranijim medijskim navodima da je Iran pristao na produžetak, preneo je Tasnim pozivajući se na neimenovane izvore. Kako navodi iranska agencija,