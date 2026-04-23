Totalna uzbuna zbog Lamina Jamala

Povreda Lamina Jamala nije zabrinula samo navijače Barselone, već i španske reprezentacije.

Prema prvim informacijama postoji bojazan da je reč o kidanju zadnje lože, prenosi ESPN. Mladi ofanzivac bio je junak pobede nad Selta Vigo u sredu, pošto je postigao jedini gol na utakmici – iz penala u 40. minutu. Međutim, odmah nakon pogotka pao je na teren držeći se za levu zadnju ložu. Nakon višeminutne pomoći lekara, teren je napustio uz pomoć medicinskog tima, a zamenio ga je Runi Bardagži u nadoknadi prvog poluvremena. Tačna dijagnoza još uvek nije poznata,