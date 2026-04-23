Turska ograničava deci pristup društvenim mrežama

Beta pre 23 minuta

Turska je usvojila zakon kojim se ograničava pristup društvenim mrežama za decu mlađu od 15 godina.

Ovakav zakon, kako je istaknuto, je deo globalnog nastojanja čiji cilj je da zaštiti decu od opasnosti na internetu.

Ovaj zakon će primorati platforme društvenih medija da instaliraju sisteme za verifikaciju starosti, obezbede alate za roditeljski nadzor i zahtevaju od kompanija da brzo reaguju na sadržaj koji se smatra štetnim.

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan sada mora da potpiše zakon u roku od 15 dana da bi stupio na snagu.

"Živimo u periodu kada neke aplikacije za digitalno deljenje kvare umove naše dece, a platforme društvenih medija su, da se otvoreno izrazim, postale septičke jame", rekao je Erdogan u televizijskom obraćanju u ponedeljak.

Glavna opoziciona stranka Republikanska narodna partija (CHP) kritikovala je predlog, rekavši da decu treba zaštititi "ne zabranama, već politikama zasnovanim na pravima".

Prema zakonu, digitalne platforme, poput Jutjuba, TikToka, Fejsbuka, Instagrama i drugih, moralo bi da blokiraju decu mlađu od 15 godina od otvaranja naloga i da uvedu roditeljske kontrole.

Onlajn komunikacija je u Turskoj bila u velikoj meri ograničena tokom prošlogodišnjih protesta u znak podrške zatvorenom gradonačelniku Istanbula, opozicionom gradonačelniku Ekremu Imamogluu.

(Beta, 23.04.2026)

Povezane vesti »

Ključne reči

InternetTurska

Svet, najnovije vesti »

