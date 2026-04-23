Da se ne lažemo, Vučić je glavna prepreka za dijalog

Istina je, niko od predstavnika opozicije, civilnog društva, studenata i novinara iz grupacije koju ne kontroliše, sa Vučićem ne želi da razgovara. To je prirodan odgovor na nenormalnu atmosferu samovlašća koju je kreirao i skupa cena višegodišnjeg ukidanja komunikacije

Izbrojao je ovih dana predsednik Srbije da je u poslednjih petnaest meseci čak sto pedeset i četiri puta pozvao na dijalog. I zamislite, niko se nije odazvao. „Razgovaraju sa strancima, a sa svojim predsednikom neće“, rekao je cinično Aleksandar Vučić, pokušavajući da tu svoju ličnu statistiku predstavi kao ključni argument da je tolerantan političar, pun razumevanja i spreman da čuje i uvaži drugačije mišljenje. Ali u stvarnosti, gde se ne sluša samo šta on govori