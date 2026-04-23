Milioneri iz Milenijum tima

Na račune jedne od najvećih domaćih privatnih kompanija prošle godine leglo je 315 miliona evra, a trenutno je angažovana na tri najveća državna projekta, vredna više od pet milijardi evra. Koliki je deo te sume pripao njima ne mogu da kažu, uz obrazloženje da su detalji podizvođačkih ugovora „poslovna tajna“

Tvrde da nisu bliski vlasti SNS-a i da ogromne profite ne ostvaruju zahvaljujući političkim vezama. Istina ili ne, jasno je da je Milenijum tim, firma u vlasništvu biznismena Ivana Bošnjaka i Stojana Vujka, poslovno dostigla vrhunac, a on se vidi i u rekordnim prihodima koji su ostvareni tokom 2025. Zaključno sa decembrom prošle godine u kasu te kompanije leglo je čak 315 miliona evra, što je skoro 15 puta više nego 10 godina ranije, a u ovom trenutku angažovana je