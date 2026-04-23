Blok okupljen oko Rumena Radeva pobedio je još uverljivije nego što se predviđalo, pa je zemlja konačno u prilici da dobije stabilnu vladu. U kojoj meri i da li uopšte proevropski orijentisanu, ostaje da se vidi

Ima onaj bajati vic o mišu koji se vraća kući ranije nego što je trebalo i svoju mišicu zatiče u zagrljaju šišmiša. Kad zatraži objašnjenje, dobija odgovor koji, iz njene perspektive, sve objašnjava: „Pilot je pilot“. Da li su sada i Bugari pali na letački pedigre, ne razmišljajući previše o mogućim konsekvencama? Sa zaključcima ne bi trebalo žuriti. Progresivna Bugarska će u novom sazivu 240-članog parlamenta imati natpolovičnu većinu; to je prvi takav slučaj još