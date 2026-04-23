Iran objavio snimku zapljene broda u Hormuškom tjesnacu

TEHERAN - Iranska revolucionarna garda (IRGC) objavila je snimke zapljene teretnog broda MSC Epaminondas, koji je jučer presretnut u Hormuškom tjesnacu.

Na snimci koju je objavila IRGC vidi se kako njihove snage prilaze trgovačkom brodu i preuzimaju kontrolu nad plovilom. Riječ je o jednom od dva broda koje je Iran zaplijenio tijekom jučerašnjih incidenata u tjesnacu. Prema iranskoj novinskoj agenciji Fars, koja je bliska Revolucionarnoj gardi, tijekom nekoliko sati napadnuta su tri trgovačka broda. Brod Euphoria pogođen je i nasukan uz obalu Irana, dok su MSC Francesca i Epaminondas zaplijenjeni i preusmjereni