Krunić i Mladenović slavile u Madridu

Aleksandra Krunić, srpska teniserka, plasirala se u tandemu sa Kristinom Mladenović u osminu finala mastersa u Madridu pobedom protiv Kamile Rahimove i Ane Siskove rezultatom 6:2, 6:3.

Promenila je Aleksandra Krunić dubl partnerku i posle Ane Daniline igra sa Kristinom Mladenović, ali nije se promenio pobednički ritam srpske teniserke. Svega sat i tri minuta trebalo je Aleksandri i Kristini, francuskoj teniserki srpskog porekla, da savladaju uzbekistansko-češki tandem. U prvom setu Krunić i Mladenović napravile su dva brejka i lako stigle do prednosti, dok su u drugom imale malo više problema i dva puta su pretprele brejk. Međutim, oduzele su