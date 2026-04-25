Poseta Makrona Grčkoj – odbrana u prvom planu

Predsednik Francuske Emanuel Makron je do sutra u važnoj, trodnevnoj poseti Grčkoj, gde su on i premijer Kirijakos Micotakis potpisali devet značajnih sporazuma za produbljivanje bilateralnih veza, pre svega u odbrani.

Glavni rezultat posete je obnova strateškog partnerstva u oblasti odbrane i bezbednosti iz 2021. godine. Taj sporazum uključuje klauzulu o uzajamnoj pomoći, za koju je Makron izjavio da je "nepovrediva" u slučaju oružanog napada na bilo koju od njihove dve zemlje.

Ceremonija potpisivanja "Unapređenog sveobuhvatnog strateškog partnerstva" je bila danas u sedištu premijera, vili "Maksimu" u Atini.

Makron i Micotakis rekli su da jačanje odbrane EU treba posmatrati kao dopunu NATO, a ne kao zamenu za taj savez.

"Rekao bih da bi NATO i SAD trebalo da budu zadovoljni što Evropa ozbiljno shvata stratešku autonomiju i više ulaže u odbranu. Na ovaj način jačamo evropski stub NATO", kazao je Micotakis.

Makron je kazao da je Klauzula Evropske unije (EU) o uzajamnoj pomoći nedvosmislena.

Evropski zvaničnici razmatraju njeno ponovno aktiviranje usled sumnji u posvećenost Sjedinjenih Američkih Država (SAD) NATO-u.

U EU se javila potreba za definisanjem odredbi o uzajamnoj pomoći pošto je predsednik SAD Donald Tramp (Trump) kritikovao NATO jer nije podržao Vašington tokom rata u Iranu, a pre toga pretio da će oteti Grenland od Danske, prenosi agencija Rojters (Reuters).

Za razliku od Člana 5. Pakta o kolektivnoj odbrani NATO, klauzula EU o uzajamnoj pomoći nije podržana operativnim planovima ili vojnim strukturama.

Ta klauzula je do sada aktivirana samo jednom, 2015. godine, kada se na nju pozvala Francuska posle islamističkog napada u Parizu, u kojem je poginulo 130 ljudi.

Oba lidera su naglasila da je jačanje "evropske odbrane" i "evropskog stuba NATO-a" prioritet, posebno kao odgovor na globalne geopolitičke promene. Makron je pozvao Evropu da poveća svoju nezavisnost i "obim i brzinu" rada na tome.

Makron je ponovo potvrdio da će Francuska stati uz Grčku ako njen suverenitet bude ugrožen, posebno se pozivajući na potencijalne revizionističke pretnje.

Makron i Micotakis su posetili luku Pirej gde su razgledali "Kimon", prvu od četiri najsavremenije fregate francuske proizvodnje koje je kupila Grčka. Paket odbrane uključuje i grčku kupovinu 24 borbena aviona Rafal.

Poseta je uključivala razgledanje "Rimske Agore" u Atini i svečanu večeru koju je priredio predsednik Parlamenta Konstandinos Tasulas.

Makron je doputovao u Atinu posle učešća na neformalnom samitu Evropske unije na Kipru.

(Beta, 25.04.2026)