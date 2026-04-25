Poseta Makrona Grčkoj - odbrana u prvom planu

Beta pre 4 sati

Predsednik Francuske Emanuel Makron je do sutra u važnoj, trodnevnoj poseti Grčkoj, gde su on i premijer Kirijakos Micotakis potpisali devet značajnih sporazuma za produbljivanje bilateralnih veza, pre svega u odbrani.

Glavni rezultat posete je obnova strateškog partnerstva u oblasti odbrane i bezbednosti iz 2021. godine. Taj sporazum uključuje klauzulu o uzajamnoj pomoći, za koju je Makron izjavio da je "nepovrediva" u slučaju oružanog napada na bilo koju od njihove dve zemlje.

Ceremonija potpisivanja "Unapređenog sveobuhvatnog strateškog partnerstva" je bila danas u sedištu premijera, vili "Maksimu" u Atini.

Makron i Micotakis rekli su da jačanje odbrane EU treba posmatrati kao dopunu NATO, a ne kao zamenu za taj savez.

"Rekao bih da bi NATO i SAD trebalo da budu zadovoljni što Evropa ozbiljno shvata stratešku autonomiju i više ulaže u odbranu. Na ovaj način jačamo evropski stub NATO", kazao je Micotakis.

Makron je kazao da je Klauzula Evropske unije (EU) o uzajamnoj pomoći nedvosmislena.

Evropski zvaničnici razmatraju njeno ponovno aktiviranje usled sumnji u posvećenost Sjedinjenih Američkih Država (SAD) NATO-u. 

U EU se javila potreba za definisanjem odredbi o uzajamnoj pomoći pošto je predsednik SAD Donald Tramp (Trump) kritikovao NATO jer nije podržao Vašington tokom rata u Iranu, a pre toga pretio da će oteti Grenland od Danske, prenosi agencija Rojters (Reuters).

Za razliku od Člana 5. Pakta o kolektivnoj odbrani NATO, klauzula EU o uzajamnoj pomoći nije podržana operativnim planovima ili vojnim strukturama.

Ta klauzula je do sada aktivirana samo jednom, 2015. godine, kada se na nju pozvala Francuska posle islamističkog napada u Parizu, u kojem je poginulo 130 ljudi.

Oba lidera su naglasila da je jačanje "evropske odbrane" i "evropskog stuba NATO-a" prioritet, posebno kao odgovor na globalne geopolitičke promene. Makron je pozvao Evropu da poveća svoju nezavisnost i "obim i brzinu" rada na tome.

Makron je ponovo potvrdio da će Francuska stati uz Grčku ako njen suverenitet bude ugrožen, posebno se pozivajući na potencijalne revizionističke pretnje.

Makron i Micotakis su posetili luku Pirej gde su razgledali "Kimon", prvu od četiri najsavremenije fregate francuske proizvodnje koje je kupila Grčka. Paket odbrane uključuje i grčku kupovinu 24 borbena aviona Rafal.

Poseta je uključivala razgledanje "Rimske Agore" u Atini i svečanu večeru koju je priredio predsednik Parlamenta Konstandinos Tasulas.

Makron je doputovao u Atinu posle učešća na neformalnom samitu Evropske unije na Kipru.

(Beta, 25.04.2026)

Makronove poruke će odjeknuti Evropom: "Previše sumnjamo u sebe, imamo klauzulu koja je jača od Člana 5 NATO-a"

Makronove poruke će odjeknuti Evropom: "Previše sumnjamo u sebe, imamo klauzulu koja je jača od Člana 5 NATO-a"

Mondo pre 3 sata
Poseta Makrona Grčkoj: Odbrana i bezbednost u prvom planu

Poseta Makrona Grčkoj: Odbrana i bezbednost u prvom planu

Insajder pre 3 sata
Poseta Makrona Grčkoj, odbrana u prvom planu

Poseta Makrona Grčkoj, odbrana u prvom planu

NIN pre 4 sati
"Armirani beton"; Makron: "Imamo klauzulu koja je jača od člana 5 NATO-a"

"Armirani beton"; Makron: "Imamo klauzulu koja je jača od člana 5 NATO-a"

B92 pre 4 sati
Poseta Makrona Grčkoj – odbrana u prvom planu

Poseta Makrona Grčkoj – odbrana u prvom planu

Serbian News Media pre 4 sati
Poseta Makrona Grčkoj – odbrana u prvom planu

Poseta Makrona Grčkoj – odbrana u prvom planu

Radio sto plus pre 4 sati
Poseta Makrona Grčkoj – odbrana u prvom planu

Poseta Makrona Grčkoj – odbrana u prvom planu

Pravo u centar pre 4 sati
Netanjahu naložio vojsci snažan napad na Hezbolah, iako je na snazi primirje

Netanjahu naložio vojsci snažan napad na Hezbolah, iako je na snazi primirje

Danas pre 18 minuta
Više od 1.000 vatrogasaca gasi požar u Japanu, hiljade ljudi napustile domove (FOTO)

Više od 1.000 vatrogasaca gasi požar u Japanu, hiljade ljudi napustile domove (FOTO)

Danas pre 38 minuta
SAD kažu da tragaju za minama u pokušaju da ponovo otvore Ormuski moreuz

SAD kažu da tragaju za minama u pokušaju da ponovo otvore Ormuski moreuz

Danas pre 58 minuta
Kralj Čarls u Americi: Između nasleđa Elizabete II i izazova savremene politike

Kralj Čarls u Americi: Između nasleđa Elizabete II i izazova savremene politike

Danas pre 1 sat
Tramp otkazao putovanje svojih izaslanika u Islamabad

Tramp otkazao putovanje svojih izaslanika u Islamabad

Danas pre 2 sata