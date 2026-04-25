Poseta Makrona Grčkoj – odbrana u prvom planu

Predsednik Francuske Emanuel Makron je do sutra u važnoj, trodnevnoj poseti Grčkoj, gde su on i premijer Kirijakos Micotakis potpisali devet značajnih sporazuma za produbljivanje bilateralnih veza, pre svega u odbrani.

Glavni rezultat posete je obnova strateškog partnerstva u oblasti odbrane i bezbednosti iz 2021. godine. Taj sporazum uključuje klauzulu o uzajamnoj pomoći, za koju je Makron izjavio da je „nepovrediva“ u slučaju oružanog napada na bilo koju od njihove dve zemlje. Ceremonija potpisivanja „Unapređenog sveobuhvatnog strateškog partnerstva“ je bila danas u sedištu premijera, vili „Maksimu“ u Atini. Makron i Micotakis rekli su da jačanje odbrane EU treba posmatrati