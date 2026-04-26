Ovo je napadač! FOTO/VIDEO

Pucnjava na dopisničkoj večeri izveštača iz Bele kuće dovela je do evakuacije predsednika Donalda Trampa i kompletnog vrha administracije SAD. Napdač je uhapšen a objavljene su prve slike na kojima se on nalazi. Slike je objavio sam Donald Tramp.

Mediji navode da je napadač tridesetogodišnji muškarac iz Kalifornije. Osumnjičeni je studirao inženjerstvo i diplomirao je na Kalifornijskom tehnološkom institutu, poznatom i kao Kaltek, preneo je CNN. Drugi mediji navode da je njegovo ime Kol Tomas Alen, i da se radi o 31-godišnjem nastavniku. Ono što se zna jeste da je neko uhapšen zbog oružanog napada u holu hotela Hilton u kom se večera održavala. Ko je napadač, koji je motiv napada, kao i ko je bio meta je i