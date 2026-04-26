Pucnjava na gala večeri Bele kuće, napadač uhapšen

Zbog pucnjave Donald Tramp evakuisan tokom večere sa dopisnicima Bele kuće. Napadač uhapšen.

Prema navodima američke Tajne službe, incident se dogodio u blizini bezbednosne kontrolne tačke za ulazak na gala večeru u Vašingtonu, kojoj je prisustvovao američki predsednik Donald Tramp. Naoružani napadač pokušao je da kroz bezbednosnu kontrolu uđe u svečanu salu. Tom prilikom ranjen je pripadnik Tajne službe. Kako je saopštila policija, njegov život spasao je pancirni prsluk. Predsednik Tramp i njegova supruga Melanija brzo su sklonjeni i prebačeni na bezbedno