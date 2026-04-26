Pucnjava na gala večeri Bele kuće, napadač uhapšen
Dojče vele pre 43 minuta
Zbog pucnjave Donald Tramp evakuisan tokom večere sa dopisnicima Bele kuće. Napadač uhapšen.
Prema navodima američke Tajne službe, incident se dogodio u blizini bezbednosne kontrolne tačke za ulazak na gala večeru u Vašingtonu, kojoj je prisustvovao američki predsednik Donald Tramp. Naoružani napadač pokušao je da kroz bezbednosnu kontrolu uđe u svečanu salu. Tom prilikom ranjen je pripadnik Tajne službe. Kako je saopštila policija, njegov život spasao je pancirni prsluk. Predsednik Tramp i njegova supruga Melanija brzo su sklonjeni i prebačeni na bezbedno