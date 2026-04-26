Četrdeset godina Černobilja – povratak u Pripjat
NIN pre 4 sati | DW / Aleksandra Indjuhova
Nakon katastrofalne nuklearne nesreće grad Pripjat je evakuisan.
Gotovo 50.000 ljudi zauvek je napustilo svoj dom. 40 godina kasnije, jedan od stanovnika vratio se tamo zajedno sa novinarkom DW-a. Napuštena vozila trunu pored puteva. Dečje igračke, ostaci kućnih aparata, posuđe i poluizbledele informativne table na ruskom jeziku koje obaveštavaju o nivou radioaktivnosti razbacani su oko stambenih zgrada. Zgrade su prazne, prozori razbijeni, vrata razvaljena, prenosi Dojče vele. Ukrajinski grad Pripjat, poznat i kao „Atomgrad",