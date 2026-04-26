Vremeplov: Srušen Žeželjev most

NOVI SAD - Na današnji dan 1999. godine avijacija NATO srušila je drumsko-železnički "Žeželjev most", već oštećen tokom tri napada prethodnih dana. Time je Novi Sad ostao bez poslednjeg od tri mosta na Dunavu. Monumentalni most, životno delo arhitekte Branka Žeželja, pušten je u saobraćaj oktobra 1961.

121 - Rođen je rimski car Marko Aurelije, car filozof. Tokom vladavine počev od 161. uspešno je suzbio germansku invaziju na Carstvo. Njegove beleške na grčkom jeziku u vidu aforizama, vođene tokom brojnih ratnih pohoda u Evropi i Aziji, svojevrsna filozofska introspekcija i razmišljanja o etici, objavljene su posmrtno pod naslovom "Samom sebi" i bile su vekovima popularne. Sačuvana je i njegova prepiska s rektorom