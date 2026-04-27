Vučić nastavlja konsultacije, danas sa predstavnicima SPO-a i SRS-a

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja konsultacije sa predstavnicima stranaka, a danas se sastaje sa predstavnicima Srpskog pokreta obnove (SPO) i Srpske radikalne stranke (SRS).

Predsednik Vučić se u 10 časova sastaje sa predstavnicima Srpskog pokreta obnove, a u 10.45 sa predstavnicima Srpske radikalne stranke. Konsultacije se održavaju u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. Posle sastanaka medijima će biti prosleđeno saopštenje. Predsednik Vučić počeo je konsultacije sa predstavnicima stranaka 3. aprila, a do sada se sastao sa predstavnicima Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara, Stranke pravde i pomirenja,