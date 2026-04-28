Marko Rubio: Neprihvatljiv je predlog Irana

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da ponuda Irana da otvori Ormuski moreuz pod njihovim uslovima nije prihvatljiva ni za Sjedinjene Države, ni za druge zemlje.

U intervjuu za Foks njuz Rubio je rekao da Iran ima drugačiji pogled na strateški važni plovni put od većine ostatka sveta. „Ono što oni misle pod otvaranjem moreuza je sledeće: moreuz je otvoren samo ako se uskladite s Iranom, dobijete našu dozvolu i platite nam ili ćemo vas dići u vazduh“, naveo je Rubio. „To nije otvaranje moreuza. Reč je o međunarodnin plovnim putevima i mi ne možemo tolerisati njihove pokušaje normalizacije koja podrazumeva da Iran odlučuje