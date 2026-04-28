CLS: Strela lobira da GSP Beograd ne zapošljava nove vozače

Privatni prevoznik „Strela“ iz Obrenovca lobira kod vrha gradske vlasti da Gradsko saobraćajno preduzeće (GSP) Beograd ne zapošljava nove vozače, saopštio je danas Centar za lokalnu samoupravu (CLS).

Prema izvorima CLS, iz gradske uprave su preneli da je takva sugestija iz kabineta gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića već preneta rukovodstvu GSP-a i da se o tome već razgovara u tom preduzeću. „Ukoliko se ovi navodi pokažu kao tačni, to bi bio još jedan pokazatelj da je namera ovog privatnog prevoznika da se postepeno ugasi GSP Beograd i da oni preuzmu javni prevoz u prestonici“, piše CLS. Centar za lokalnu samoupravu će, kako je navedeno, pažljivo pratiti