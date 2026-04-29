Grešnici i grešnice

Netfliksov „programac“ Desiće se nešto veoma loše nadilazi svoju bazičnu funkcionalnost i – ukoliko se konzumira iole posvećeno – podstiče nas da razmišljamo o konceptima ljubavi i odgovornosti

Izvinjavajuće upozorenje za jezički osetljive: biće upotrebe engleskih reči, na početku teksta učestalo a u ostatku umereno, jer ponekad drugačije ne može. Nekada davno, u Americi, postojala je praksa tzv. double bill. Za cenu jedne karte mogli ste pogledati dva filma, te je drugi naslov na večernjem repertoaru ubrzo bio kolokvijalno karakterisan kao „B film“. Neambiciozno pravljeni da izvrše funkciju, budžetski skromni i po trajanju nezahtevni, nazivani su i