Đedović: Vlada pustila 30.000 tona dizela iz rezervi

Vlada Srbije odlučila je da pusti još 30.000 tona dizela iz rezervi, što je s „prethodno preuzetom količinom od strane naftnih kompanija ukupno 65.000 tona“, izjavila je danas ministarka energetike i rudarstva Dubravka Đedović Handanović. „Takođe, odlučili smo da produžimo zabranu izvoza nafte i naftnih derivata za pogon motora za još mesec dana, do kraja juna“, napisala je ministarka na svom Instagram profilu. Dodala je da se zabrana odnosi na izvoz dizela,