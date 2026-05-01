Vremenska prognoza za danas

U većem delu Srbije danas se očekuje vedro i hladno vreme uz slab (prizemni) mraz, saopštio je Republički hidrometeorolški zavod.

Niska oblačnost, a na pojedinim lokalitetima i magla, očekuju se pretežno u oblasti od jugozapadne Srbije, preko zapadnog Pomoravlјa sve do istoka i jugoistoka zemlјe. U toku dana promenlјivo oblačno sa sunčanim periodima i u većini mesta suvo. Uz dnevni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili plјusak očekuju se samo na pojedinim lokalitetima istočne, centralne i južne Srbije. Na visokim planinama kratkotrajno provejavanje snega. Vetar slab i umeren, sredinom dana