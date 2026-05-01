SSSS: Socijalni dijalog ne živi u Srbiji

Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS) obeležio je danas Međunarodni praznik rada na platou kod Trga Nikole Pašića uz poruku da 1. maj nije samo dan za odmor, već prilika za upozorenje socijalnim partnerima, Vladi Srbije i poslodavcima da su pravedna zarada, sigurni uslovi rada i dostojanstven život još uvek dalekosežni cilјevi za mnoge radnike. Okupljeni nose zastave svojih sindikata i transparente sa natpisima: "Za dostojanstven život, za sigurnu budućnost",