Lalatović: „Partizan pod pritiskom, Čukarički reper kako da igramo“

Trener fudbalera Novog Pazara Nenad Lalatović ocenio je danas pred duel sa Partizanom u četvrtom kolu plej-ofa Super lige Srbije da su crno-beli pod većim pritiskom zbog borbe za drugo mesto, te da je utakmica protiv Čukaričkog u prethodnom kolu reper kako njegov tim treba da igra.

On je na konferenciji za novinare kazao da je utakmica protiv Partizana na Gradskom stadionu, u poslednjem kolu regularnog dela sezone, najbolja koju je Novi Pazar odigrao bez četvorice povređenih igrača, iako su izgubili (2:3). “Najbolji igrači koje ima srpski fudbal igraju u Crvenoj zvezdi i Partizanu, a ja mislim da igraju i u Pazaru. Partizan je imao svoje šanse u večitom derbiju, tako da krajnji rezultat nije merilo. Mogla je Zvezda da pobedi ubedljivije, ali