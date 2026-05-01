Tramp objavio: Amerika uvodi nove carine EU
Sputnik pre 31 minuta
SAD uvode carine od 25 odsto na automobile iz Evropske unije, objavio je američki predsednik Donald Tramp.
„Na osnovu činjenice da Evropska unija ne poštuje naš trgovinski sporazum, sledeće nedelje povećaćemo carine koje se naplaćuju Evropskoj uniji za automobile i kamione koji ulaze u Sjedinjene Države. Carina će biti povećana na 25 odsto“, objavio je Tramp na društvenoj mreži Istina. Kako je istakao, nove mere se neće odnositi na vozila proizvedena u fabrikama u SAD. "Jasno je dogovoreno da, ako proizvode automobile i kamione u fabrikama u SAD, neće biti