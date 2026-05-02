Tusk: NATO se raspada

VARŠAVA - Poljski premijer Donald Tusk, povodom vijesti o povlačenju oko 5000 američkih vojnika iz Njemačke, danas je poručio saveznicima u NATO-u da najveća opasnost ne dolazi izvana, već raspad transatlantskog saveza, koji je već u tijeku.

"Najveća opasnost za transatlantsku zajednicu nisu njezini vanjski neprijatelji, već tekući raspad našeg saveza. Svi moramo učiniti sve što možemo kako bismo preokrenuli ovaj katastrofalni trend", rekao je Tusk danas na X mreži. Ovo nije prvi put da poljski premijer glasno izražava zabrinutost za sudbinu NATO-a zbog koraka koje poduzima sadašnja američka administracija, iako uvijek naglašava da treba uložiti napore u održavanje transatlantskih veza. Šef poljske