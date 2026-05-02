Hladno jutro, topliji dan: Temperatura do 22

U Srbiji u subotu jutro vedro i veoma hladno, ponegde i uz prizemni mraz, dok se na jugu i jugoistoku Srbije i na planinama slab mraz ponegde očekuje i na 2 metra od tla.

Na severu će biti nešto više oblaka. Tokom dana u svim predelima očekuje se pretežno sunčano, uz razvoj oblačnosti, a na jugu, jugoistoku i istoku Srbije ponegde se uz jači razvoj oblačnosti očekuje pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom, a na višim planinama pljuskovi snega. Duvaće umeren severoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 0 na jugu do 8 stepeni na severu Srbije, maksimalna dnevna od 14 na jugu do 22°C na severu Srbije. U Beogradu u subotu pretežno