Kostić kupuje Podravsku banku

AikGroup u vlasništvu Aleksandra Kostića je danas potpisala ugovore o kupoprodaji akcija sa ciljem preuzimanja 613.567 akcija PODRAVSKE BANKE d.d.

Ove akcije predstavljaju približno 91,75% osnovnog kapitala Podravske banke. Dogovorena cena po akciji iznosi 68,7851 EUR. Zatvaranje procesa kupovine akcija (koje se očekuje u narednim mesecima) podleže pribavljanju svih neophodnih regulatornih odobrenja od strane Hrvatske narodne banke, Evropske centralne banke, nadležnog organa u skladu sa hrvatskim Zakonom o proveri stranih ulaganja, kao i organa za zaštitu konkurencije u Srbiji, Severnoj Makedoniji i Crnoj