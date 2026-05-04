Fon der Lajen pred samit Evropske političke zajednice: Razgovaraćemo o nezavisnoj Evropi

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas po dolasku na samit Evropske političke zajednice (EPZ) u glavnom gradu Jermenije, Jerevanu, da će se razgovarati o nezavisnoj Evropi i da Stari kontinet treba da smanji preteranu zavisnost u energiji, odbrani i bezbednosti i lancima snabdevanja.

Osmi samit EPZ počinje danas u Jerevanu i okuplja lidere 48 zemalja a predsedavaju mu predsednik Evropskog saveta Antonio Košta i premijer Jermenije Nikol Pašinjan. Prvi put je na skup pozvana jedna neevropska zemlja, Kanada. "Razgovaraćemo uglavnom o temi nezavisne Evrope. Moramo smanjiti našu preteranu zavisnost konkretno u tri oblasti. Prva je energija, preterano smo zavisni od uvoza fosilnih goriva i prema tome stalno zavisimo od nesigurnih globalnih tržišta.