Ujutru hladno, tokom dana sunčano i toplo

U Srbiji će danas nakon hladnog jutra, ponegde sa slabim prizemnim mrazem, u toku dana biti sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, južni i jugoistočni. Najniža temperatura će se kretati od nula do devet stepeni, a najviša od 22 do 26 stepeni. U Beogradu će biti sunčano i toplo. Duvaće slab, južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura će se kretati od četiri stepena do devet stepeni, a najviša oko 26 stepeni.