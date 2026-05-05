Na današnji dan, 5. maj

Danas je utorak, 5. maj. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1570 - Osmansko carstvo objavilo je rat Veneciji nakon što je mletačka vlada odbila da Turskoj prepusti ostrvo Kipar. 1813 - Rođen je danski filozof Seren Kjerkegor, rodonačelnik filozofije egzistencijalizma, nazvan "Kopenhaški Sokrat". Nasuprot filozofskoj tradiciji, posebno prema sistemu filozofije Fridriha Hegela, razvio je specifičan filozofski stav. Dela: "O pojmu ironije sa stalnim osvrtom na Sokrata", "Ili-ili", "Pojam strepnje", "Bolest na smrt", "Dnevnik",