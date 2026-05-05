Udarno: Pala vlada Rumunije!

Parlament Rumunije izglasao je danas nepoverenje vladi koju predvodi Ilije Boložan, na inicijativu poslanika Socijaldemokratske partije (PSD), Alijanse za ujedinjenje Rumuna (AUR) i PACE - Prvo Rumunija (PEACE - Romania First).

Za predlog je glasao ukupno 281 poslanik, četiri poslanika su bila protiv, dok su tri glasa bila nevažeća. Predlog o izglasavanju nepoverenja, pod nazivom "STOP 'Boložanovom planu' za uništavanje ekonomije, osiromašenje stanovništva i nezakonitu prodaju državne imovine", potpisalo je 254 poslanika. "Ovaj predlog za izglasavanje nepoverenja je lažan, ciničan i veštački. Svaka zemlja, u mnoštvu kriza, pokušala bi da konsoliduje vlade, a ne da ih menja", žalio se