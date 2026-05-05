Vremenska prognoza 6. maj 2026.

Sutra u Srbiji i do 30 stepeni. A zatim od četvrtka nekoliko stepeni niža temperautra, ali i dalje toplo za početak maja. Mi smo na rubu uticaja ciklona koji se iz Poljske premešta ka Rusiji. Sutra promenljivo oblačno, a posle podne ova oblačnost može doneti pljuskove i kišu severozapadu i zapadu Srbije, a uveče i tokom noći i ostalim krajevima. Sa zapada stiže još toliji vazduh. Ipak sveže jutro, od 3 do 14 stepeni, najviša dnevna od 26 do 30.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 06.05.2026. Sreda: Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i iznad većeg dela suvo. Kasnije posle podne, ponegde na severozapadu i zapadu Srbije, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima kiša ili kratkotrajni pljuskovi koji ponegde mogu biti praćeni grmljavinom. Vetar slab i umeren, južnih pravaca. Najniža temperatura od 3 do 14, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni. Upozorenje: