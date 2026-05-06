Na današnji dan, 6. maj

Danas je sreda, 6. maj. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1237 - U manastiru Mileševa sahranjene su mošti oca srpske Crkve, Svetog Save, godinu i po dana posle njegove smrti u bugarskoj prestonici Trnovo, gde je umro na povratku iz Jerusalima u Srbiju. Bugarski car Jovan Asen II nevoljno je pristao na zahtev Savinog sinovca kralja Vladislava da Savine mošti budu prenesene u otadžbinu. 1626 - Holandski naseljenik Peter Minuit kupio je od lokalnih Indijanaca ostrvo Menhetn, na kojem je kasnije izgrađen Njujork, plativši ga