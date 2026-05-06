Tramp preti Iranu nastavkom bombardovanja

Beta pre 36 minuta

Predsednik SAD Donald Tramp danas je zapretio bombardovanjem, ukoliko Iran ne otvori Ormuski moreuz.Tramp je na društvenoj mreži Trut soušal (Truth social) napisao da bi rat između SAD i Irana mogao da se završi brzo, ali da to zavisi od toga da li će Teheran prihvatiti predlog primirja, o kome Tramp nije govorio.

"Ako ne prihvate, kreće bombardovanje", napisao je Tramp.

Trampove pretnje došle su nakon što je ministar spoljnih poslova Kine Vang Ji pozvao na sveobuhvatni prekid vatre između Irana i SAD posle sastanka sa ministrom spoljnih poslova Irana Abasom Aragčijem.

Ji je izjavio da je Kina "duboko potrešena" konfliktom.

Bliske veze Pekinga i Teherana daju Kini jedinstvenu poziciju uticaja, a Trampova administracija vrši pritisak na Peking da taj uticaj iskoristi za otvaranje Ormuskog moreuza.

(Beta, 06.05.2026)

Bagei: Iran razmatra američki predlog, preneće svoje stavove posredniku Pakistanu

Insajder pre 11 minuta
