Novi saniteti u Zdravstvenom centru Valjevo

Zdravstveni centar Valjevo stavio je u funkciju za potrebe Hitne službe dva nova sanitetska vozila sa svom potrebnom medicinskom opremom ukupne vrednosti 13.632.000 rsd., koja su finansirana sredstvima Grada Valjeva.

Vozni park Zdravtvenog centra Valjevo sada ima ukupno 16 sanitetskih vozila i dovoljno osposobljenih vozača za ovaj zahtevan posao U protekloj 2025. godini po oceni komisije RFZO-a izvan Kolubarskog okruga prevezeno je 1507 pacijenata.Ukupno je pređeno 882.126 km. Stalnih pacijenata koji se svakodnevno prevoze na dijalizu je 25 na teritoriji grada Valjeva.Ono što je značajno jeste da je u protekloj 2025. godini počela je kontinuirana edukacija bezbedne vožnje za