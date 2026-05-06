Preminuo Ted Turner, osnivač CNN-a

ATLANTA - Ted Turner, medijski vizionar i filantrop koji je osnovao CNN, prvu 24-satnu informativnu mrežu koja je iz temelja promijenila televizijske vijesti, preminuo je u srijedu u 87. godini života, stoji u priopćenju tvrtke Turner Enterprises.

Izgradio je medijsko carstvo koje je uključivalo prvu kabelsku superpostaju, popularne filmske i crtane kanale te profesionalne sportske klubove poput Atlanta Bravesa, piše CNN. Turner je bio i međunarodno poznat jedriličar, filantrop koji je osnovao Zakladu Ujedinjenih naroda, aktivist koji se zalagao za globalno uklanjanje nuklearnog oružja i zaštitnik prirode koji je postao jedan od najvećih zemljoposjednika u Sjedinjenim Američkim Državama. Odigrao je ključnu