Epidemija hantavirusa na kruzeru: Brod plovi ka Španiji

Kruzer MV Hondijus, na kojem je troje ljudi umrlo od hantavirusa, posle nekoliko dana konačno je isplovio iz voda Zelenortskih Ostrva i na putu je ka Španiji.

Za putnike i članove posade zarobljene na kruzeru dani su kao večnost, a na brodu će sigurno provesti bar još nekoliko dana. Brod je tri dana bio usidren u vodama Zeleniortskih Ostrva, na zapadnoj obali Atlantskoj okeana u Africi, a vlasti te države odbile su da brod dođe do jedne od luka. Potom je španska vlada saopštila da je spremna da prihvati brod na Kanarskim ostrvima, što je izazvalo oštro protivljenje lokalnih vlasti. Posle peripetija i oštrih protesta,