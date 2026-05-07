Preminuo Vladimir Cvetković

Vladimir Cvetković, legendarni košarkaš Crvene zvezde i čuveni generalni sekretar Fudbalskog kluba preminuo je u 85. godini na Đurđevdan.

Jedan je od najboljih košarkaša u istoriji Crvene zvezde i reprezentativac Jugoslavije, za koju je odigrao 149 utakmica i postigao 1.276 poena. Osvojio je četiri srebrne medalje na velikim takmičenjima (Svetsko prvenstvo 1963. i 1967. godine, Olimpijske igre 1968. i Evropsko prvenstvo 1969. godine), prenosi Sport klub. Cvetković je prvi zvanično izabrani najbolji sportista u istoriji SD Crvena zvezda (1965. godina), dobio je oktobarsku nagradu Grada Beogrda, majsku