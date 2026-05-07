Trampova izjava juče oborila cene nafte: Šta nas čeka danas?

Cene nafte juče su pale su za oko šest odsto nakon povećanja nada u postizanje mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Cena nafte Brent kretala se na nivou od 103 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) na oko 96 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks. Teheran je saopštio da razmatra predlog koji su podržale SAD za okončanje dvomesečnog sukoba, a očekuje se odgovor ovih dana preko pakistanskih posrednika nakon donošenja odluke o tome. Američki predsednik Donald Tramp je nagovestio da bi sporazum mogao ponovo da otvori Ormuski moreuz, ali je