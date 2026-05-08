Ambasada Ukrajine obeležila Dan pobede u Beogradu

Beta pre 55 minuta

Predstavnici Ambasade Ukrajine su puštanjem venca u Dunav kod spomenika "Menora u plamenu" na Dunavskom keju u Beogradu obeležili 81. godišnjicu pobede u Drugom svetskom ratu.

Događaju su prisustvovali predstavnici više ambasada u Srbiji uključujući ambasadorku Francuske Florans Ferari, ambasadore Velika Britanije Edvarda Fergusona i EU Andreasa fon Bekerata.

Počast žtvama Drugog svetskog rata i trenutne ruske invazije na Ukrajinu odata je minutom ćutanja.

Događaju je prisustvovao je i srpski ministar za evropske integracije Nemanja Starović.

U Evropi se danas, 8. maja obeležava Dan pobede nad fašizmom u znak sećanja na dan kada je 1945. stupila na snagu bezuslovna kapitulacija Nemačke u Drugom svetskom ratu.

Kapitulacija Nemačke stupila je na snagu 8. maja 1945. u 23.01 po srednjoevropskom vremenu što je, po moskovskom vremenu, već bio 9. maj pa Rusija, ali i druge zemlje među kojima je i Srbija, Dan pobede zvanično obeležavaju 9. maja.

Spomenik "Menora u plamenu" delo je vajara Nandora Glida, podignut u znak sećanja na jevrejske žrtve nacističkog genocida u Beogradu i Srbiji od 1941. do 1944. godine.

(Beta, 08.05.2026)

Povezane vesti »

Ambasada Ukrajine kod spomenika Menora u plamenu obeležila godišnjicu pobede u II svetskom ratu

Ambasada Ukrajine kod spomenika Menora u plamenu obeležila godišnjicu pobede u II svetskom ratu

Danas pre 50 minuta
Ambasada Ukrajine kod spomenika Menora u plamenu obeležila godišnjicu pobede u II svetskom ratu

Ambasada Ukrajine kod spomenika Menora u plamenu obeležila godišnjicu pobede u II svetskom ratu

Serbian News Media pre 1 sat
Ambasada Ukrajine obeležila Dan pobede u Beogradu

Ambasada Ukrajine obeležila Dan pobede u Beogradu

Radio sto plus pre 40 minuta
Dan Evrope u znak sećanja na Šumanovu deklaraciju - početak stvaranja EU

Dan Evrope u znak sećanja na Šumanovu deklaraciju - početak stvaranja EU

Euronews pre 25 minuta
Ambasada Ukrajine kod spomenika Menora u plamenu obeležila godišnjicu pobede u II svetskom ratu

Ambasada Ukrajine kod spomenika Menora u plamenu obeležila godišnjicu pobede u II svetskom ratu

Pravo u centar pre 1 sat
Dan Evrope u znak sećanja na Šumanovu deklaraciju, početak stvaranja Evropske unije

Dan Evrope u znak sećanja na Šumanovu deklaraciju, početak stvaranja Evropske unije

RTV pre 1 sat
Obeležavanje Dana pobede u znak sećanja na poraz nacističke Nemačke

Obeležavanje Dana pobede u znak sećanja na poraz nacističke Nemačke

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FerariUkrajinaDunavEUVelika BritanijaFrancuska

Društvo, najnovije vesti »

Nešović: Počinje polaganje prijemnih za specijalizovane škole, velika zainteresovanost

Nešović: Počinje polaganje prijemnih za specijalizovane škole, velika zainteresovanost

Euronews pre 5 minuta
NUNS i BH novinari: Oduzeti nagradu fotografu Bojanu Stojanoviću za snimke ratnog zločina u Brčkom

NUNS i BH novinari: Oduzeti nagradu fotografu Bojanu Stojanoviću za snimke ratnog zločina u Brčkom

Mašina pre 50 minuta
Sumnje na krađu izbora na Medicinskom fakultetu, podnete krivične prijave

Sumnje na krađu izbora na Medicinskom fakultetu, podnete krivične prijave

Mašina pre 1 sat
Vučić: Nemačke kompanije su postale motor naše ekonomije

Vučić: Nemačke kompanije su postale motor naše ekonomije

RTV pre 50 minuta
Ambasada Ukrajine obeležila Dan pobede u Beogradu

Ambasada Ukrajine obeležila Dan pobede u Beogradu

Beta pre 55 minuta