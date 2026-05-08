Ambasada Ukrajine obeležila Dan pobede u Beogradu

Predstavnici Ambasade Ukrajine su puštanjem venca u Dunav kod spomenika "Menora u plamenu" na Dunavskom keju u Beogradu obeležili 81. godišnjicu pobede u Drugom svetskom ratu.

Događaju su prisustvovali predstavnici više ambasada u Srbiji uključujući ambasadorku Francuske Florans Ferari, ambasadore Velika Britanije Edvarda Fergusona i EU Andreasa fon Bekerata.

Počast žtvama Drugog svetskog rata i trenutne ruske invazije na Ukrajinu odata je minutom ćutanja.

Događaju je prisustvovao je i srpski ministar za evropske integracije Nemanja Starović.

U Evropi se danas, 8. maja obeležava Dan pobede nad fašizmom u znak sećanja na dan kada je 1945. stupila na snagu bezuslovna kapitulacija Nemačke u Drugom svetskom ratu.

Kapitulacija Nemačke stupila je na snagu 8. maja 1945. u 23.01 po srednjoevropskom vremenu što je, po moskovskom vremenu, već bio 9. maj pa Rusija, ali i druge zemlje među kojima je i Srbija, Dan pobede zvanično obeležavaju 9. maja.

Spomenik "Menora u plamenu" delo je vajara Nandora Glida, podignut u znak sećanja na jevrejske žrtve nacističkog genocida u Beogradu i Srbiji od 1941. do 1944. godine.

(Beta, 08.05.2026)