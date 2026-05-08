Kinez iz Leskovca uhapšen zbog utaje poreza i PDV prevaru
On je, kako se sumnja, oštetio budžet Srbije za 154.198.870 dinara.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u saradnji sa policijom u Leskovcu i Poreskom policijom – Odsjek Leskovac, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu, uhapsili su K. S. (1983), državljanina Kine sa prebivalištem u Leskovcu, zbog sumnje da je izvršio krivična dela poreska utaja i poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost (PDV).