Kinez iz Leskovca uhapšen zbog utaje poreza i PDV prevaru

On je, kako se sumnja, oštetio budžet Srbije za 154.198.870 dinara.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u saradnji sa policijom u Leskovcu i Poreskom policijom – Odsjek Leskovac, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu, uhapsili su K. S. (1983), državljanina Kine sa prebivalištem u Leskovcu, zbog sumnje da je izvršio krivična dela poreska utaja i poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost (PDV).