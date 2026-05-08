Topić se upisao u strelce protiv Lejkersa

Srpski košarkaš Nikola Topić postigao je dva poena u ubedljivoj pobedi Oklahome nad Los Anđeles Lejkersima rezultatom 125:107, kojom je šampion NBA lige poveo 2:0 u polufinalu plej-ofa Zapadne konferencije.

Topić je dobio minute na terenu kad je meč već bio rešen i uspeo je da se upiše u strelce. Čet Holmgren i Šej Gildžus-Aleksander postigli su po 22 poena u trijumfu Tandera. Kao Oklahoma na Zapadu, tako je i Detroit na Istoku poveo 2:0 u seriji protiv Klivlenda pošto je pobedio rezultatom 107:97. Najzaslužniji za novu pobedu Pistonsa bio je Kejd Kaningem, koji je upisao dabl-dabl učinak sa 25 poena i 10 asistencija, uz tri skoka. Veliku pomoć imao je u Tobajasu