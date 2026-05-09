Na današnji dan, 9. maj

Danas je subota, 9. maj. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1502 – Španski moreplovac italijanskog porekla Kristifor Kolumbo isplovio je iz španske luke Kadis na četvrto i poslednje putovanje u Novi svet, Ameriku. 1788 – Britanski parlament ukinuo je trgovinu robljem. 1800 – Rođen je američki borac za ukidanje crnačkog ropstva Džon Braun, koji je u američkim državama Kanzas i Virdžinija predvodio ustanke protiv robovlasnika i državne uprave koja ih je podržavala. Teško ranjenog u borbi federalna vojska ga je 1859. uhvatila